Россиян предупредили о схеме мошенников с продажей лекарств

МВД сообщило о продаже лекарств мошенниками по якобы льготным ценам

МВД России предупредило о схеме мошенников с продажей лекарств якобы по льготным ценам. Об этом со ссылкой на материалы ведомства пишет РИА Новости.

Отмечается, что с пожилыми гражданами могут связаться злоумышленники, которые предлагают купить лекарства по специальной «льготной» цене, в результате чего жертва либо не получает товар вовсе, либо ей присылают «таблетки-пустышки».

Ранее руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко заявил, что мошенники используют специальные схемы обмана, нацеленные на пенсионеров. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал способ обезопасить пожилых родственников от аферистов.

До этого замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов перечислил наиболее подверженные уловкам киберпреступников категории россиян. Он опроверг стереотип о том, что жертвами мошенников чаще всего становятся пенсионеры.