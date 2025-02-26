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07:02, 26 февраля 2025Интернет и СМИЭксклюзив

Россиянам назвали способ обезопасить пожилых родственников от мошенников

Эксперт Роскачества Кузьменко: пенсионеры чаще попадаются на уловки мошенников
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Oleg Kopyov / Shutterstock / Fotodom

Мошенники используют специальные схемы обмана, нацеленные именно на пенсионеров, рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко. В разговоре с «Лентой.ру» он назвал способ обезопасить пожилых родственников от злоумышленников.

Пожилые люди особенно подвержены влиянию мошенников. Существует множество мошеннических схем, нацеленных именно на пенсионеров: от обещаний прибавки к пенсии до угроз, что их внуки в опасности и нужно срочно перевести деньги на лечение

Сергей Кузьменкоруководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества

«Если у вас есть пожилые родственники, обязательно расскажите им о рисках мошенничества. Объясните, что если кто-то звонит и просит назвать код из смс, пароль или любую другую информацию, то это, скорее всего, мошенники», — объяснил он.

По словам специалиста, если родственники активно пользуются гаджетами, необходимо обучить их правилам цифровой безопасности.

«Ваши бабушка или дедушка — продвинутые пользователи интернета? Значит, вам предстоит более серьезная работа. Установите на их устройства антивирусное программное обеспечение, включите автоматические обновления операционной системы и приложений, а также запретите установку программ из неизвестных источников. Помогите им создать надежные пароли для аккаунтов и обязательно запишите их. Объясните, что их нельзя никому сообщать. Настройте защиту от спама в электронной почте и научите родственников использовать двухфакторную аутентификацию», — посоветовал Кузьменко.

Расскажите о фишинговых рассылках. Объясните, что нельзя переходить по ссылкам в письмах от незнакомцев, так как это может привести к заражению устройства или попаданию на мошеннические сайты. И самое главное — убедите родных, что в любой непонятной или неприятной ситуации они могут без стеснения обратиться к вам за помощью

Сергей Кузьменкоруководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества

Ранее стало известно об истории пенсионерки из города Черняховска Калининградской области, которая лишилась квартиры и денег из-за телефонных мошенников. Сообщалось, что с 73-летней женщиной связался неизвестный, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Он заявил, что аферисты получили доступ к личным данным и банковскому счету россиянки. Ему удалось убедить собеседницу перевести средства на «безопасный счет».

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