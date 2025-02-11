Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
00:31, 11 февраля 2025Интернет и СМИ

Названы наиболее подверженные уловкам киберпреступников категории россиян

Филиппов: На уловки киберпреступников чаще всего попадаются лица от 25 до 44 лет
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Kari Shea / Unsplash

Замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов назвал наиболее подверженные уловкам киберпреступников категории россиян. В беседе с изданием «Аргументы и факты» он опроверг стереотип о том, что жертвами мошенников чаще всего становятся пенсионеры.

«Чаще всего на уловки мошенников попадают лица в возрасте от 25 до 44 лет. Это — молодые, активные люди, пользующиеся различными мессенджерами, маркетплейсами, системами электронных расчетов. Они активные пользователи социальных сетей, где оставляют много личных данных, что делает их уязвимыми для злоумышленников», — объяснил он.

По словам Филиппова, чаще на уловки мошенников попадаются жители российских городов и регионов с большой плотностью населения и развитой экономикой: Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край.

Ранее в МВД предупредили, что киберпреступники активизируются к 14 февраля, используя романтические настроения. В частности, как рассказали в ведомстве, мошенники используют ложные сайты доставки цветов и подарков и предлагают жертвам хорошие скидки.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Карлсон назвал участие Украины в мирных переговорах бессмысленным

      На Украине сообщили о ракетном ударе «Калибрами» новой версии

      Британские фермеры устроили протест на тракторах и танках

      В США раскрыли планы Путина и Трампа в отношении Зеленского

      Илон Маск сравнил США с пьяным матросом

      Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с использованием курьеров

      Фитнес-модель обругали в сети за чрезмерно большую грудь

      Стало известно об отсутствии у Келлога планов посещать Москву

      В Запорожье рассказали о желании многих жителей остаться в России

      World Athletics приравняет женщин с высоким тестостероном к трансгендерам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше