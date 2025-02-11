Названы наиболее подверженные уловкам киберпреступников категории россиян

Филиппов: На уловки киберпреступников чаще всего попадаются лица от 25 до 44 лет

Замначальника следственного департамента МВД России Данил Филиппов назвал наиболее подверженные уловкам киберпреступников категории россиян. В беседе с изданием «Аргументы и факты» он опроверг стереотип о том, что жертвами мошенников чаще всего становятся пенсионеры.

«Чаще всего на уловки мошенников попадают лица в возрасте от 25 до 44 лет. Это — молодые, активные люди, пользующиеся различными мессенджерами, маркетплейсами, системами электронных расчетов. Они активные пользователи социальных сетей, где оставляют много личных данных, что делает их уязвимыми для злоумышленников», — объяснил он.

По словам Филиппова, чаще на уловки мошенников попадаются жители российских городов и регионов с большой плотностью населения и развитой экономикой: Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край.

Ранее в МВД предупредили, что киберпреступники активизируются к 14 февраля, используя романтические настроения. В частности, как рассказали в ведомстве, мошенники используют ложные сайты доставки цветов и подарков и предлагают жертвам хорошие скидки.