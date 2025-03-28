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14:23, 28 марта 2025Силовые структуры

Москвич попытался найти любовь в приложении для знакомств и лишился денег

В Москве мужчина хотел найти любовь на сайте знакомств, но встретил мошенников
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве 22-летний мужчина пытался найти любовь в приложении для знакомств и лишился денег из-за мошенников. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

По его данным, москвич обратился в полицию и рассказал, что познакомился с 23-летней девушкой в приложении «Мамба». Она предложила ему продолжить общение в Telegram. Там новая знакомая пригласила потерпевшего на свидание в театр и прислала ссылку на покупку билетов. Он перешел по ней, попытался купить билет, но оплата не прошла. «Техподдержка» сообщила мужчине, что произошел сбой и сумма заморожена, а чтобы вернуть деньги, нужно перейти по ссылке и ввести данные карты.

Молодой человек поверил и потерял еще три тысячи рублей. Затем ему стали поступать звонки от лжесотрудников службы безопасности банка и Центробанка, которые пугали его взломом счетов и риском, что деньги ушли на спонсирование террористов. Тогда москвич понял, что стал жертвой аферистов.

Возбуждено дело по статье о краже.

Ранее стало известно, что в Москве телефонные мошенники обманули бизнесмена на 58,7 миллиона рублей.

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