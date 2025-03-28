Москвичей предупредили о пасмурной погоде на выходных

«Яндекс Погода»: На выходных в Москве будет пасмурная погода

В грядущие выходные, 29 и 30 марта, в Москве ожидается пасмурная погода. Об этом жителей и гостей столицы предупредил сервис «Яндекс Погода», передают «Известия».

В первую половину субботы будет облачно с прояснениями, осадков и сильного ветра не ожидается. Утром температура составит от 2 до 8 градусов тепла, днем поднимется до плюс 10-13 градусов, а ночью опустится до плюс 5-9 градусов. В воскресенье погода останется такой же. Утром столбики термометров покажут плюс 5-8 градусов тепла, днем — 11-13 градусов, ночью — плюс 6-8 градусов

В Подмосковье установятся аналогичные столичным погодные условия. Температура покажет колебания в среднем на один-два градуса относительно московских значений.

Ранее сообщалось, что на выходных в Москве может потеплеть до плюс 16 градусов.