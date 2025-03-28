Москвичам пообещали потепление до плюс 16 градусов

Синоптик Шувалов: На выходных в Москве и области потеплеет до плюс 16 градусов

На этих выходных столичный регион ожидает потепление. Своим прогнозом с жителями Москвы и области в своем Telegram-канале поделился руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Как обещает синоптик, осадки завершатся в мегаполисе на утро пятницы, 28 марта. Уже к середине дня небо расчистится от облаков, а воздух прогреется до плюс 12-14 градусов. На выходных, 29-30 марта, погода будет солнечной и сухой — такой же она сохранится вплоть до конца первой недели апреля, считает Шувалов. В субботу столбики термометров поднимутся уже до отметки в плюс 16 градусов. Дефицит осадков, однако, может ухудшить пожарную обстановку в лесах и на дачных участках Москвы и Подмосковья, допускает метеоролог.

В ближайшие дни температура пойдет на подъем практически во всех регионах России. К 1 апреля выше нормы потеплеет по всей стране, за исключением Хабаровского края и востока Якутии. В европейской части страны температура будет держаться на 4-10 градусов выше нормы. На юге до конца недели ожидается от 21 до 25 градусов тепла, но с начала следующей температура в данных регионах понизится до плюс 15-плюс 18 градусов.