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08:53, 28 марта 2025Экономика

Почти всем регионам России пообещали потепление с 1 апреля

Синоптик Вильфанд: Выше нормы потеплеет по всей России, кроме Хабаровского края
Виктория Клабукова

Фото: Киселев Сергей / АГН «Москва»

Температура в большинстве регионов России перешла к росту. Где в ближайшие дни ждать потепления, агентству «Интерфакс» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По прогнозам синоптика, к 1 апреля температура поднимется выше нормы практически по всей стране. «В целом, постепенное повышение температуры охватит всю территорию страны, по нашим расчетам», — отметил Вильфанд. Так, в европейской части России, вплоть до Енисея, уже в пятницу, 28 марта, потеплеет на 4-10 градусов выше нормы.

В конце рабочей недели тепловой аномалии не будет наблюдаться лишь в Красноярском крае, на западе Якутии и в Забайкалье. Однако постепенно теплый фронт направиться и туда, подчеркивает метеоролог. К началу апреля климатическую норму не смогут преодолеть лишь Хабаровский край и восток Якутии.

На юге европейской части России до конца недели ожидается от 21 до 25 градусов тепла, без осадков. С начала следующей температура в данных регионах понизится до плюс 15 — плюс 18 градусов, обещает Вильфанд.

Аномально теплыми окажутся выходные в столичном регионе. По данным метеослужб, 29-30 марта воздух в Москве прогреется до плюс 15 градусов, что на 6 градусов выше климатической нормы.

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