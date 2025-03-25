Москвичам пообещали аномальные выходные

Синоптик Вильфанд: В выходные погода в Москве будет аномально теплой

В выходные в Москве будет аномально теплая погода — воздух прогреется до плюс 15 градусов, что на 6 градусов выше климатической нормы. Такой прогноз пообещал жителям столицы научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

29 и 30 марта воздух будет перемещаться с юга, пояснил синоптик. Поэтому в столице ожидается облачная и теплая погода. «И в субботу, и в воскресенье температура градусов на шесть будет выше нормы», — подчеркнул Вильфанд.

По словам синоптика, нетипичное для марта тепло связано с циклоном, который будет находиться в районе Западной Сибири и принесет воздушные потоки с юго-востока.

Ранее Вильфанд спрогнозировал майское тепло на юге европейской части России. Так, в Ставропольском и Краснодарском краях воздух может прогреться до плюс 20-25 градусов — это соответствует норме последнего месяца весны.