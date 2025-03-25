Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:02, 25 марта 2025Экономика

Часть россиян предупредили об аномальной погоде

Синоптик Вильфанд: Аномальное тепло ожидается на юге европейской части России
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

До конца месяца на юге европейской части России ожидаются температуры на 6-7 градусов теплее климатической нормы. Об аномальной погоде часть россиян предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По словам синоптика, по ночам в Ставропольском и Краснодарском краях будут отрицательными — от минус 1 до минус 3 градусов. Однако дневные температуры начнут существенно повышаться. В начале недели воздух прогреется до плюс 15-18 градусов, а с четверга, 27 марта, — до плюс 20-25 градусов из-за потоков воздуха с юго-востока. Подобная картина сохранится до конца месяца, подчеркнул метеоролог.

«К концу недели значения температуры будут превышать норму на шесть-семь градусов, это майская погода. Существенных осадков не прогнозируется, только в среду может быть небольшой дождик», — добавил Вильфанд.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что дожди в Москве будут идти до субботы, 29 марта. На выходных столбики столичных термометров покажут в районе от плюс 11 до плюс 16 градусов.

    Обсудить
    Последние новости

    В 2025 году с рынка России уйдут десятки китайских автомобильных брендов. Чем объясняется низкий спрос на них?

    В России рекордно выросло потребление ключевых продуктов питания

    Часть россиян предупредили об аномальной погоде

    В США предложили направить F-47 против России

    Названа дата возвращения российской делегации из Эр-Рияда

    Украинцы остались без билетов на поезда из-за кибератаки

    Морские поставки российского угля в Китай рухнули

    Аргентина рассекретит информацию о сбежавших в страну нацистах

    Умер ведущий популярной в 90-е программы «Времечко» Цивилев

    Начата проверка законности получения награды на СВО членом общины Батал-Хаджи Белхороева

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше