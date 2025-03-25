Часть россиян предупредили об аномальной погоде

Синоптик Вильфанд: Аномальное тепло ожидается на юге европейской части России

До конца месяца на юге европейской части России ожидаются температуры на 6-7 градусов теплее климатической нормы. Об аномальной погоде часть россиян предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

По словам синоптика, по ночам в Ставропольском и Краснодарском краях будут отрицательными — от минус 1 до минус 3 градусов. Однако дневные температуры начнут существенно повышаться. В начале недели воздух прогреется до плюс 15-18 градусов, а с четверга, 27 марта, — до плюс 20-25 градусов из-за потоков воздуха с юго-востока. Подобная картина сохранится до конца месяца, подчеркнул метеоролог.

«К концу недели значения температуры будут превышать норму на шесть-семь градусов, это майская погода. Существенных осадков не прогнозируется, только в среду может быть небольшой дождик», — добавил Вильфанд.

Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что дожди в Москве будут идти до субботы, 29 марта. На выходных столбики столичных термометров покажут в районе от плюс 11 до плюс 16 градусов.