Москвичам назвали срок окончания дождей

Синоптик Позднякова: Дожди продолжат идти в Москве до 29 марта

Облачная и дождливая погода ожидается в Москве до конца рабочей недели. Срок окончания осадков в столице назвала ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, передают «Известия».

В понедельник, 24 марта, погода в Москве будет сухой и солнечной, затем ситуация изменится под влиянием атлантического циклона. Во вторник синоптики прогнозируют облачность, временами дожди. Дневная температура составит от плюс 6 до плюс 8 градусов. В последующие дни осадки продолжатся.

«Преобладающая температура в ночные часы положительная в Москве и области — в пределах от плюс 2 до плюс 7 градусов. Дневная температура повысится», — рассказала Позднякова. Синоптик добавила, что температура превысит климатическую норму на 5-6 градусов.

В субботу, 29 марта, существенных остатков уже не ожидается. Атмосферное давление вырастет, а минимальная температура останется положительной. На выходных столбики столичных термометров покажут в районе от плюс 11 до плюс 16 градусов. «Закончится март тоже теплой погодой без существенных осадков», — заключила Позднякова.

Ранее Позднякова предупредила, что 5 марта в Москве выпадет треть месячной нормы осадков.