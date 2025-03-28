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08:18, 28 марта 2025Силовые структуры

Мужчина собирался поджечь мечеть в Крыму по заданию Украины и попался ФСБ

ФСБ задержала мужчину, собиравшегося поджечь мечеть в Крыму по заданию СБУ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vladimir Zhabrikov / URA.RU / Global Look Press

В Крыму сотрудники ФСБ задержали члена террористической неонацистской организации, который собирался поджечь мечеть по заданию Службы безопасности Украины (СБУ) за 1000 долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление ведомства.

По данным ведомства, задержанный — 18-летний житель региона. Он причастен к нападению на людей, порче имущества, поджогам и нанесению экстремистской символики.

По месту жительства неонациста силовики обнаружили бутылки с зажигательной смесью, ножи, перцовые баллончики, аэрозольную краску и средства связи. Установлено, что он администрирует канал в Telegram антироссийской и неонацистской направленности.

Ранее ФСБ сообщила о попытках вербовки россиян со стороны сотрудников спецслужб Украины под прикрытием американской некоммерческой исследовательской организации RAND Corporation (признана нежелательной в России).

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