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10:59, 27 марта 2025Силовые структуры

ФСБ сообщила о попытках спецслужб Украины вербовать россиян под прикрытием RAND

ФСБ: Украинские спецслужбы вербуют россиян под прикрытием RAND Corporation
Варвара Митина (редактор)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Сотрудники спецслужб Украины вербуют жителей России, делая это под прикрытием американской некоммерческой исследовательской организации RAND Corporation (признана нежелательной в России). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Силовики выяснили, что представители спецслужб Украины пишут россиянам через мессенджеры и предлагают сотрудничество с RAND Corporation, обещая им достойное денежное вознаграждение. Чаще всего такие предложения получают граждане, которые связаны с военной службой. Целью украинской стороны является получение секретной информации о применении российской стратегической авиации, а также численности и расположении Российской армии в зоне спецоперации.

Американская RAND Corporation предоставляет экспертно-аналитические услуги государственным учреждениям США, Европы, Среднего Востока и Азии. В декабре 2023 Минюст России объявил корпорацию нежелательной на территории страны.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жителя Нижегородской области, подозреваемого в вербовке мужчины и склонении его к совершению терактов.

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