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11:25, 27 марта 2025Силовые структуры

Спецслужбы Украины пытались завладеть данными о Российской армии под видом RAND

ФСБ: СБУ пыталась получить данные о применении авиации ВКС России под видом RAND
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости ФСБ сообщила о попытках спецслужб Украины вербовать россиян под прикрытием RAND

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Спецслужбы Украины пытаются завладеть данными о Российской армии под видом сотрудников американской некоммерческой исследовательской организации RAND Corporation (внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Речь идет о боевом применении стратегической авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России, а также численности и местонахождении подразделений Российской армии, участвующих в специальной военной операции.

Ранее ФСБ сообщила, что сотрудники украинских спецслужб вербуют россиян под прикрытием RAND Corporation.

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