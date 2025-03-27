Спецслужбы Украины пытались завладеть данными о Российской армии под видом RAND

ФСБ: СБУ пыталась получить данные о применении авиации ВКС России под видом RAND

Начало событий в новости ФСБ сообщила о попытках спецслужб Украины вербовать россиян под прикрытием RAND

Спецслужбы Украины пытаются завладеть данными о Российской армии под видом сотрудников американской некоммерческой исследовательской организации RAND Corporation (внесена в реестр организаций, деятельность которых признана нежелательной в РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

Речь идет о боевом применении стратегической авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России, а также численности и местонахождении подразделений Российской армии, участвующих в специальной военной операции.

Ранее ФСБ сообщила, что сотрудники украинских спецслужб вербуют россиян под прикрытием RAND Corporation.