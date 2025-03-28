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09:05, 28 марта 2025Силовые структуры

Мужчину осудили за сбор данных о российских военных в пользу Украины

Жителю Алтая дали 17 лет за сбор данных о российских военных в пользу Украины
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ

Суд огласил приговор в отношении жителя Алтайского края, который установил контакт с представителем террористической организации и дал присягу для участия в вооруженном конфликте на стороне Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по региону.

Мужчину признали виновным в государственной измене и участии в деятельности террористической организации, приговорив к 17 годам лишения свободы. Первые пять лет он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима.

Как установил суд, житель Новоалтайска 1991 года рождения сам установил контакт с представителем террористической организации. Для подтверждения своих намерений он записал на видео присягу, а также заявил о желании выехать из России для оказания помощи противнику.

Кроме того, по заданию куратора мужчина собирал данные о российских военнослужащих и передавал их организации через электронную почту.

Ранее в Крыму сотрудники ФСБ задержали члена террористической неонацистской организации, который собирался поджечь мечеть по заданию Службы безопасности Украины за 1000 долларов.

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