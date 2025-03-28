Мужчины и женщины поделились главными правилами секса по дружбе

Женщины и мужчины рассказали о негласных правилах секса по дружбе, которые считают самыми важными. Главными открытиями на этот счет они поделились в разделе AskReddit форума Reddit.

Для многих важным элементом такого секса является необязательность интимных отношений при хорошем отношении друг к другу.

Для меня друзья с привилегиями — это кто-то, кого я знаю, с кем я могу пошалить или переспать. Но мы не обязаны этого делать. Мы можем прекрасно себя чувствовать и расслабляться друг с другом, но не сближаться Ill_Cod7460 пользователь Reddit

Другие призвали помнить, что такие отношения имеют свой финал.

Нужно понять, что это временно. Это может закончиться на следующий день или через год. Самое важное — говорить обо всем честно, вести открытый разговор и знать причины, по которым это работает для вас и для другой стороны IntrepidTurnover8635 пользовательница Reddit

При этом некоторые комментаторы отметили, что некоторые такие связи заканчиваются браком.

Моя нынешняя жена и я поначалу занимались сексом по дружбе. Продлилось это около трех дней, прежде чем мы оба поняли, что это чертовски глупо. На следующей неделе нашим отношениям 15 лет, в октябре будет пять лет как мы женаты. Так что не делайте этого, если вы не безразличны друг другу. Просто скажите, что хотите встречаться и трахаться, как маленькие похотливые гремлины GODZILLA-Plays-A-DOD пользователь Reddit

Ранее женщины рассказали, какие секс-фантазии о мужчинах действуют на них наиболее возбуждающе. Многие отметили, что представляют себе звуки, которые издают мужчины — стоны, выдохи, грязные словечки.