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01:21, 28 марта 2025Бывший СССР

На Украине мобилизовали мужчину с психическим инфантилизмом

В Сумах мобилизовали мужчину с психическим инфантилизмом
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Viacheslav Madiievskyi / Keystone Press Agency / Global Look Press

В Сумах сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) мобилизовали мужчину с диагнозом «психический инфантилизм». Об этом сообщает «Страна.ua».

Об исчезновении мужчины его мать узнала 9 марта. По ее словам, сына принудительно доставили в ТЦК и заставили пройти медкомиссию, после чего направили в учебный центр в Житомир на прохождение базовой военной подготовки.

«С 15 мая 2006 года он состоял в психдиспансере на учете. Они мне сказали, что он у них комиссию прошел. Говорю: "Как же он мог комиссию пройти, когда он стоит на учете у психиатра?". Ответили: "У нас свой психиатр"», — сказала мать мобилизованного.

Ранее киевский городской ТЦК мобилизовал отца-одиночку. «Седьмой день мой ребенок находится с соседкой. Меня никто не выпускает, никто никаких действий не делает, беззаконие полное», — высказался он.

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