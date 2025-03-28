Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:05, 28 марта 2025Мир

На Украине назвали грабежом проект сделки об ископаемых с США

FT: Киев вряд ли подпишет сделку о полезных ископаемых с США на следующей неделе
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Eugene / Unsplash

Украина вряд ли подпишет соглашение о полезных ископаемых с Соединенными Штатами Америки на следующей неделе. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на трех высокопоставленных украинских чиновников.

Так, один из чиновников счел новый проект несправедливым, а другой и вовсе назвал его грабежом. Другой собеседник издания рассказал, что Киев обратился за помощью к группе юридических консультантов, чтобы изучить документ и подготовить встречное предложение.

Отмечается, что новый проект «выходит далеко за рамки» предыдущего, охватывая все минеральные ресурсы, включая нефть и газ, а также инфраструктуру — перерабатывающие заводы, порты, железные дороги и трубопроводы.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев рассказал, что новый вариант сделки США и Украины по ресурсам, подразумевающий возможность добычи не только редкоземельных металлов, но и всех полезных ископаемых, чреват крайне негативными последствиями для Украины.

    Обсудить
    Последние новости

    «Есть основания полагать, что мы их добьем». Путин высказался о ходе СВО и внешнем управлении Украиной

    Надзирательница попала за решетку за секс с заключенным по телефону

    В Британии подняли вопрос о численности возможных к отправке на Украину миротворцев

    Люди оказались готовы читать написанные ИИ книги

    Военкоры показали удар крадущегося дрона КВН по бойцу ВСУ

    Решение о национализации Ивановского станкостроительного завода отменили

    Российские морпехи назвали свое наступление в Курской области «пешим блицкригом»

    Премьер Канады объявил о конце эпохи прежних отношений с США

    На Украине назвали грабежом проект сделки об ископаемых с США

    В Белом доме ответили на предложение Путина по Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше