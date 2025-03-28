На Украине назвали грабежом проект сделки об ископаемых с США

FT: Киев вряд ли подпишет сделку о полезных ископаемых с США на следующей неделе

Украина вряд ли подпишет соглашение о полезных ископаемых с Соединенными Штатами Америки на следующей неделе. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на трех высокопоставленных украинских чиновников.

Так, один из чиновников счел новый проект несправедливым, а другой и вовсе назвал его грабежом. Другой собеседник издания рассказал, что Киев обратился за помощью к группе юридических консультантов, чтобы изучить документ и подготовить встречное предложение.

Отмечается, что новый проект «выходит далеко за рамки» предыдущего, охватывая все минеральные ресурсы, включая нефть и газ, а также инфраструктуру — перерабатывающие заводы, порты, железные дороги и трубопроводы.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев рассказал, что новый вариант сделки США и Украины по ресурсам, подразумевающий возможность добычи не только редкоземельных металлов, но и всех полезных ископаемых, чреват крайне негативными последствиями для Украины.