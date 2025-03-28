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15:47, 28 марта 2025Бывший СССР

На Украине сообщили о возвращении почти тысячи тел бойцов ВСУ

Украина вернула 909 тел бойцов ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Stringer / Reuters

Украина вернула 909 тел бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил украинский координационный штаб по обращению с военнопленными.

В организации рассказали, что на Украину вернули бойцов, павших на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской области. Отмечается, что перевозкой тел занимался личный состав украинской армии. Личности возвращенных бойцов в настоящий момент устанавливаются.

Кроме того, в координационном штабе выразили благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.

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