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19:30, 28 марта 2025Мир

На Западе понравилось предложение Путина о внешнем управлении Украины

Профессор Малинен поддержал идею Путина о внешнем управлении Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен поддержал идею президента России Владимира Путина о введении внешнего управления на Украине. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Х.

«Хорошее предложение», — написал финский ученый.

Ранее Путин предложил обсудить введение временной администрации на Украине под эгидой ООН и отдельных стран. Он пояснил, что такой шаг позволил бы провести выборы и привести к власти правительство, которому доверяют граждане, а Москва смогла бы вести с ним переговоры.

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