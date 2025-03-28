На Западе понравилось предложение Путина о внешнем управлении Украины

Профессор Малинен поддержал идею Путина о внешнем управлении Украины

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен поддержал идею президента России Владимира Путина о введении внешнего управления на Украине. Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в соцсети Х.

«Хорошее предложение», — написал финский ученый.

Ранее Путин предложил обсудить введение временной администрации на Украине под эгидой ООН и отдельных стран. Он пояснил, что такой шаг позволил бы провести выборы и привести к власти правительство, которому доверяют граждане, а Москва смогла бы вести с ним переговоры.