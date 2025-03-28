На Западе заявили о праве России определять вводящие войска на Украину страны

Россия вправе решать, какие страны могут вводить свой военный контингент на территорию Украины. С таким заявлением на своей странице в соцсети Х выступил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен.
«Россия может указывать, какие войска можно вводить на Украину, и если ваши военные прибудут, они станут законными военными целями», — написал ученый.
Ранее президент России Владимир Путин предложил введение временного управления на Украине под эгидой ООН и ряда стран. Временное управление позволило бы, по его словам, провести демократические выборы и привести к власти дееспособное правительство.