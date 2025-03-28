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14:59, 28 марта 2025Силовые структуры

Нарколаборатория в квартире российского батл-рэпера Obe1Kanobe попала на видео

Плантация марихуаны у задержанного рэпера Obe1Kanobe попала на видео
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Нарколаборатория в квартире российского батл-рэпера Obe1Kanobe попала на видео. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

На кадрах видно, как рэпер сначала изучает документы, которые ему предоставили оперативники, и что-то неразборчиво говорит. Потом показывают оборудованные парники с марихуаной, в которых работает принудительная вентиляция.

Внимание оперативников к рэперу привлекли наркозависимые граждане, регулярно посещавшие его квартиру и выходившие оттуда с марихуаной. Когда силовики нагрянули к музыканту с обыском, то обнаружили внутри целую нарколабораторию с плантацией из 25 кустов марихуаны. Дома хранилось порядка десяти килограммов готового к продаже вещества. Рэпер сбывал его по 1000 рублей за грамм.

Рэпер является известной фигурой в батл-кругах. В 2014 году начал выступать на Versus Battle.

За самодельную нарколабораторию в квартире ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в квартире российского батл-рэпера Obe1Kanobe обнаружили нарколабораторию.

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