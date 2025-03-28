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14:00, 28 марта 2025Силовые структуры

В квартире российского батл-рэпера Obe1Kanobe обнаружили нарколабораторию

Полиция задержала рэпера Obe1Kanobe за плантацию марихуаны в квартире
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: @obe1kanobe_hf

В Ленинском районе Подмосковья задержали 39-летнего Никиту Канобовича, известного в музыкальной среде как рэпер Obe1Kanobe. Об этом в пятницу, 28 марта, сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, внимание оперативников в рэперу привлекли наркозависимые граждане, регулярно посещавшие его квартиру и выходившие оттуда с марихуаной. Когда силовики нагрянули к музыканту с обыском, то обнаружили внутри целую нарколабораторию с плантацией из 25 кустов марихуаны. Дома хранилось порядка 10 килограммов готового к продаже вещества. Рэпер сбывал его по тысяче рублей за грамм.

Рэпер является известной фигурой в батл-кругах. В 2014 году начал выступать на Versus Battle.

Ранее сообщалось, что российского рэпера Павла Ивлева, более известного как Паша Техник, госпитализировали в Таиланде. Он оказался в коме после тяжелого отравления в результате приема запрещенных веществ.

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