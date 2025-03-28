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17:06, 28 марта 2025Силовые структуры

Назван возможный срок задержанному за нарколабораторию рэперу Obe1Kanobe

Рэперу Obe1Kanobe, устроившему плантацию марихуаны в квартире, грозит 20 лет
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Obe 1 Kanobe

Obe 1 Kanobe. Кадр: ДНЕВНИК ХАЧА / YouTube

Задержанному за нарколабораторию в своей квартире рэперу Obe1Kanobe (настоящее имя — Никита Канобович) грозит до 20 лет колонии. Об этом в пятницу, 28 марта, сообщает «Комсомольская правда».

По данным издания, в ходе обыска у рэпера изъяли 22 куста конопли. Плантация была оборудована фитолампами и вытяжкой.

Ранее стало известно, что 39-летнего Канобовича задержали в Ленинском районе Подмосковья. Внимание оперативников привлекли наркозависимые граждане, регулярно посещавшие квартиру рэпера и выходившие оттуда с марихуаной. Внутри силовики обнаружили нарколабораторию с плантацией из 25 кустов марихуаны.

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