Названа причина поджога автомобиля на парковке во Владивостоке

Автомобиль на парковке во Владивостоке подожгли для устрашения должника

Прокуратура Приморья назвала причину поджога автомобиля на стоянке во Владивостоке. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что обвиняемый в организации поджога сделал это для устрашения должника своего знакомого. Для этого он нашел исполнителя, который впоследствии вместе с другом совершил поджог. «Вину в содеянном организатор поджога в полном объеме не признал», — отметили в ведомстве. Обвиняемый в организации поджога заключен под стражу сроком на 1 месяц 26 суток.

Пожар на парковке в районе дома № 21 «б» по улице Пихтовая во Владивостоке произошел 24 марта. Огонь перекинулся на рядом стоящие машины, которые в итоге полностью выгорели. В результате сгорели 22 автомобиля. Действия злоумышленника попали на камеру видеонаблюдения.