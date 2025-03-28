Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:34, 28 марта 2025Россия

Названа причина поджога автомобиля на парковке во Владивостоке

Автомобиль на парковке во Владивостоке подожгли для устрашения должника
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Matthias Balk / dpa / Global Look Press

Прокуратура Приморья назвала причину поджога автомобиля на стоянке во Владивостоке. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что обвиняемый в организации поджога сделал это для устрашения должника своего знакомого. Для этого он нашел исполнителя, который впоследствии вместе с другом совершил поджог. «Вину в содеянном организатор поджога в полном объеме не признал», — отметили в ведомстве. Обвиняемый в организации поджога заключен под стражу сроком на 1 месяц 26 суток.

Пожар на парковке в районе дома № 21 «б» по улице Пихтовая во Владивостоке произошел 24 марта. Огонь перекинулся на рядом стоящие машины, которые в итоге полностью выгорели. В результате сгорели 22 автомобиля. Действия злоумышленника попали на камеру видеонаблюдения.

    Обсудить
    Последние новости

    «Есть основания полагать, что мы их добьем». Путин высказался о ходе СВО и внешнем управлении Украиной

    Россиянка рассказала о жалобах на батискаф «Синдбад»

    В Венгрии рассказали об ожидаемых поставках газа из России

    На Западе раскрыли реакцию Зеленского на итоги саммита в Париже

    Названа причина поджога автомобиля на парковке во Владивостоке

    Психолог высказалась о плюсах и минусах «бежевых мам»

    Россиянин описал поездку в Японию фразой «местные девушки шарахаются иностранцев»

    Мошенники придумали новую схему для похищения денег у пенсионеров

    Депутат Рады поддержал предложение Путина по Украине

    Президента Финляндии раскритиковали после его слов о России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше