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12:38, 28 марта 2025Россия

Названы суточные потери ВСУ в Курской области

Минобороны России: ВСУ за сутки потеряли более 320 бойцов в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки потеряли более 320 бойцов в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили более 320 военнослужащих, уничтожены пять боевых бронированных машин, шесть автомобилей, два артиллерийских орудия, два квадроцикла и станция радиоэлектронной разведки, а также три пункта управления БПЛА», — говорится в сообщении.

С момента вторжения в Курскую область, по данным оборонного ведомства, украинские войска потеряли более 70 700 военнослужащих.

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Помимо того, Вооруженным силам (ВС) России удалось нанести поражение пяти бригадам украинских войск в районах населенных пунктов Горналь, Гуево и Олешня.

Ранее российский военкор Александр Коц заявил, что гарнизон Вооруженных сил Украины в населенном пункте Олешня на территории Курской области обречен. Такой вывод он сделал из предположения, что украинские подразделения уничтожают все, что могут, перед отступлением.

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