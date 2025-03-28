Российский военкор Коц: Гарнизон ВСУ в Олешне Курской области обречен

Гарнизон Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Олешня на территории Курской области обречен. Об этом заявил российский военкор Александр Коц в Telegram.

По заявлению журналиста, такой вывод он сделал из предположения, что украинские подразделения уничтожают все, что могут, перед отступлением. «Значит, на станции (газоизмерительной станции, ГИС «Суджа» — прим.« Ленты.ру») их уже нет. А значит, и из Олешни они готовятся уходить. Освобождение Курской области все ближе», — написал в блоге Коц.

Военкор добавил, что не считает, что приказ об ударе по ГИС «Суджа» отдавал Владимир Зеленский. Коц предположил, что некоторые подразделения ВСУ проявляют самостоятельность и действуют исходя из оперативной обстановки.

Ранее в Минобороны России сообщили об ударе ВСУ при помощи HIMARS по станции «Суджа», в результате чего объект оказался почти полностью уничтожен.