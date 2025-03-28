Нефтяные компании Европы захотели вернуться в Россию

FT: Европейские нефтяные компании ищут пути возвращения в Россию

Главы ряда нефтяных компаний Европы захотели вернуться на российский рынок. Об этом сообщает издание Financial Times (FT).

Утверждается, что рассматривают возможность возвращения в Россию такие компании, как Vitol, Trafigura и Gunvor. Авторы статьи подчеркивают, что стремление президента США Дональда Трампа к сближению с РФ возродило «некогда немыслимую возможность» ослабления санкций против Москвы.

«Руководители Vitol, Trafigura и Gunvor заявили, что они, вероятно, вернутся к торговле российской нефтью в случае отмены санкций, но предупредили, что это может занять некоторое время. Прогноз Gunvor повышает вероятность возобновления битвы за московские рынки между европейскими торговыми гигантами и группами», — указано в материале.

Ранее стало известно, что суммарные объемы поставок российского природного газа в Венгрию рекордно выросли. За 12 месяцев объем экспорта российского газа в Венгрию достиг отметки 8,6 миллиарда кубометров.