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06:51, 28 марта 2025Экономика

Нефтяные компании Европы захотели вернуться в Россию

FT: Европейские нефтяные компании ищут пути возвращения в Россию
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Cfoto / Keystone Press Agency / Global Look Press

Главы ряда нефтяных компаний Европы захотели вернуться на российский рынок. Об этом сообщает издание Financial Times (FT).

Утверждается, что рассматривают возможность возвращения в Россию такие компании, как Vitol, Trafigura и Gunvor. Авторы статьи подчеркивают, что стремление президента США Дональда Трампа к сближению с РФ возродило «некогда немыслимую возможность» ослабления санкций против Москвы.

«Руководители Vitol, Trafigura и Gunvor заявили, что они, вероятно, вернутся к торговле российской нефтью в случае отмены санкций, но предупредили, что это может занять некоторое время. Прогноз Gunvor повышает вероятность возобновления битвы за московские рынки между европейскими торговыми гигантами и группами», — указано в материале.

Ранее стало известно, что суммарные объемы поставок российского природного газа в Венгрию рекордно выросли. За 12 месяцев объем экспорта российского газа в Венгрию достиг отметки 8,6 миллиарда кубометров.

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