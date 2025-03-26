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11:00, 26 марта 2025Экономика

Поставки российского газа в европейскую страну рекордно выросли

Кабмин РФ: Поставки российского газа в Венгрию достигли 8,6 млрд кубометров
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Lisa Leutner / Reuters

По итогам 2024 года суммарные объемы поставок российского природного газа в Венгрию рекордно выросли. О резком увеличении поставок этого вида топлива в европейскую страну сообщает ТАСС со ссылкой на данные кабмина РФ.

За 12 месяцев объем экспорта российского газа в Венгрию достиг отметки 8,6 миллиарда кубометров. С начала 2025 года поставки составили в общей сложности 1,18 миллиарда кубометров, уточнили в кабмине. Кроме того, в прошлом году Россия экспортировала в Венгрию 4,78 миллиона тонн нефти по южной ветке трубопровода «Дружба» (с начала 2025-го — 956 тысяч).

Вице-премьер РФ Александр Новак подчеркнул, что Россия продолжит придерживаться курса на укрепление взаимовыгодного сотрудничества двух стран в энергетической сфере. Он выразил готовность принять все необходимые меры, чтобы поставки российского топлива в Венгрию оставались бесперебойными и предсказуемыми.

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До 2025 года природный газ из РФ в ряд стран Евросоюза (ЕС) поступал через территорию Украины. Однако с 1 января транзит топлива по этому маршруту прекратился в связи с истечением срока контракта. Глава Министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрей Сибига подчеркивал, что местные власти не собираются возобновлять поставки российского газа в ЕС. В результате сейчас единственным каналом экспорта топлива из РФ в Европу является «Турецкий поток».

Проблем же экспорту российской нефти в регион по «Дружбе» доставляют атаки украинских беспилотников. В первой половине марта стало известно о нападении БПЛА на один из участков этого трубопровода. Ответственность за организацию атаки на линейно-производственную диспетчерскую станцию «Стальной конь» взял на себя Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ). После этого поставки нефти в Венгрию временно остановились. Возобновить экспорт удалось после проведения ремонтных работ.

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