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10:31, 28 марта 2025Забота о себе

Обнаружен простой тест выявить болезнь Альцгеймера на ранней стадии

Daily Mail: Выявить болезнь Альцгеймера на ранней стадии поможет тест на запахи
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Обнаружить болезнь Альцгеймера до появления первых симптомов поможет простой тест на запахи. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование Массачусетского медицинского центра Mass General Brigham, США.

Ученые провели эксперимент, в ходе которого предлагали всем участникам понюхать 18 карточек с различными запахами, идентифицировать их и запомнить. В результате этого исследования они выяснили, что люди с когнитивными нарушениями справлялись с этим заданием хуже всего. Примечательно, что тест проводился в домашних условиях: карточки были упакованы и отправлены каждому участнику по почте.

На основании полученных данных автор исследования, эксперт в области неврологии, доктор Марк Альберс сделал вывод, что существует связь между полной или частичной потерей обоняния и болезнью Альцгеймера. В связи с этим он полагает, что тест на аносмию поможет выявить когнитивные нарушения на ранней стадии, еще до того, как появились более очевидные симптомы.

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