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10:45, 28 марта 2025Наука и техника

Обнаружены древние свидетельства распятия Иисуса

Daily Mail: В «Анналах» Тацита подтверждается распятие Иисуса Христа
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Manfred Bail / Globallookpress.com

В римском манускрипте, написанном всего через 91 год после смерти Иисуса, были найдены новые подтверждения распятия Христа. Произведение римского историка Тацита «Анналы» содержит уникальные данные о жизни Иисуса, включая его распятие и преследование первых христиан, сообщает Daily Mail.

В 15-й книге «Анналов» Тацит подробно описывает Великое римское пожарище и обвинения, выдвинутые против христиан, среди которых упоминается и Иисус. В одном из фрагментов говорится, что «Христос подвергся крайней мере наказания во времена правления Тиберия по распоряжению нашего прокуратора, Понтия Пилата». Этот отрывок является важным подтверждением распятия Иисуса, что совпадает с библейским рассказом.

Кроме того, Тацит описывает жестокие преследования христиан, начавшиеся при правлении императора Нерона. Он рассказывает о пытках и казнях, в том числе о распятиях. Подчеркивается тяжесть давления, оказанного на последователей новой веры в Римской империи.

Ранее доказательства жизни и смерти Иисуса встречались в работах историка Иосифа Флавия, но это открытие добавляет важные детали, которые усиливают связь событий с библейским текстом.

Исследования Тацита важны для понимания исторического контекста жизни и смерти Иисуса Христа, а также для анализа первого этапа распространения христианства в Римской империи.

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