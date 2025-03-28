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07:46, 28 марта 2025Россия

Операторы «Омерзительной восьмерки» уничтожили сотни единиц техники ВСУ

Операторы «Омерзительной восьмерки» уничтожили более 200 единиц техники ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

Операторы группы «Омерзительная восьмерка» уничтожили сотни единиц техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области с помощью FPV-дронов линейки «Ключ». Об этом ТАСС заявил ведущий инженер Центра беспилотных компетенций с позывным Барс.

«FPV-дроны "Ключ 8" и "Ключ 10" — курская легенда. При их помощи было уничтожено свыше 200 единиц украинской бронетехники. В том числе была уничтожена натовская техника — американская БМП Bradley, турецкий бронетранспортер Kirpi», — рассказал он.

Он отметил, что операторы группы демонстрируют высокую результативность, добавив, что эта заслуга — заслуга не самого дрона, а людей, которые стоят за пультом управления.

Ранее военный блогер Юрий Подоляка рассказал об охоте на ВСУ, которую устроил отряд дроноводов «Омерзительная восьмерка» в Курской области.

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