Опубликованы последние снятые погибшей в Хургаде россиянкой кадры

RT публикует последние кадры, снятые погибшей в Хургаде россиянкой

Издание RT опубликовало последние кадры, снятые погибшей в Хургаде россиянкой. Видео размещено в Telegram-канале.

Уточняется, что ролик сняла два дня назад жительница Выборга, которая была одной из пассажирок затонувшего батискафа. На нем виден пляж отеля, где остановилась россиянка.

По данным источника, женщина прилетела на отдых с семьей. Помимо нее, жертвами трагедии стали ее дочь и один из сыновей. Муж туристки и ее второй сын выжили и сейчас находятся в больнице.

Ранее в сети появилось видео момента затопления батискафа «Синдбад» с туристами в Египте. Кадры были сняты на смартфон одной из русскоговорящих туристок.