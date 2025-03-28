Момент затопления батискафа с туристами в Египте попал на видео

Момент затопления батискафа «Синдбад» с туристами в Египте попал на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал Shot.
Кадры были сняты на смартфон одной из русскоговорящих туристок. На видео видно, что началось погружение, несмотря на открытые люки. После чего начались крики, а через несколько секунд лодка погрузилась под воду.
Ранее стало известно, что российской туристке Регине с детьми удалось спастись с батискафа «Синдбад» в Египте. Она назвала свое спасение подарком на день рождения.
«Синдбад» затонул 27 марта у побережья Хургады. Спастись не удалось шести россиянам.