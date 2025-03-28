Россиянка рассказала о жалобах на батискаф «Синдбад» в 2017 году

РИА Новости: Люди жаловались на состояние батискафа «Синдбад» еще в 2017 году

Россиянка Алена рассказала, что каталась на батискафе «Синдбад» в Египте в 2017 году, и туристы уже тогда жаловались на его состояние. Об этом пишет РИА Новости.

«Хоть он был и новый — года два-три, но уже подшатанный. То есть и внутри были какие-то там недочеты, и сиденья порванные, и поцарапанное все», — поведала она.

Кроме того, по словам женщины, какой-либо инструктаж отсутствовал, жилетов также не было. «Просто завели, посадили, отдыхайте, в окошко, в иллюминатор смотрите. Просто усаживали на эти сиденья — такие маленькие лавочки в проходах», — вспоминает собеседница агентства.

Услугу «хорошо впаривали» туристам, отметила Алена, хотя цена не соответствовала качеству, потому что к аппарату «боялись даже прикоснуться, чтобы не сломать». По ее словам, люди жаловались на это, но, по всей видимости, «никто не предавал все это огласке».

Ранее стало известно, что российской туристке Регине с детьми удалось спастись с батискафа «Синдбад» в Египте. Она назвала свое спасение подарком на день рождение.