Туристка назвала спасение с затонувшего в Египте батискафа подарком на день рождения

Shot: Туристка спаслась с детьми с тонущего батискафа в Египте в день рождения

Российской туристке Регине с детьми удалось спастись с батискафа «Синдбад» в Египте. Она назвала свое спасение подарком на день рождение, пишет Telegram-канал Shot.

«Нас спасло, меня и двоих детей девяти и десяти лет, то обстоятельство, что мы стояли последние на погрузку. Мы не успели погрузиться в субмарину. Это самое великое счастье, которое в моей жизни случилось, прямо к моему сорокапятилетию», — рассказала россиянка.

Женщина добавила, что субмарины отходят от пирса и делают не менее пяти рейсов ежедневно. По словам Регины, за все время отпуска это был единственный случай, когда была нарушена безопасность.

Ранее она заявила, что батискаф с россиянами на борту затонул у берегов Египта из-за ошибки одного человека. Большего количества жертв удалось избежать только благодаря тому, что не все пассажиры успели войти внутрь, добавила туристка.