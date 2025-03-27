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21:16, 27 марта 2025Путешествия

Пассажирка раскрыла детали крушения батискафа у берегов Египта

Батискаф в Хургаде затонул из-за ошибки одного человека
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Ali Awad / XinHua / Global Look Press

Батискаф с россиянами на борту затонул у берегов Египта из-за ошибки одного человека. Детали крушения пассажирка субмарины раскрыла Telegram-каналу Baza.

«Она не тонула, она просто погружалась в воду в момент, когда люди не погрузились в саму субмарину и не были задраены люки этой субмарины. То есть вся трагедия случилась из-за ошибки одного человека, который начал погружение, не удостоверившись, что люди все находятся в самой подводной лодке и что люки все задраены», — сообщила она.

По ее словам, судно начало погружение, когда на него еще шла посадка. Большего количества жертв удалось избежать только благодаря тому, что не все пассажиры успели войти внутрь.

Ранее сообщалось, что число утонувших на батискафе у берегов Хургады россиян возросло до шести. Также известно, что девять человек пострадали, четыре из них находятся в критическом состоянии.

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