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18:44, 28 марта 2025Экономика

Оценена доступность жилья в российских мегаполисах

ЦИАН: Жители городов-миллионников тратят на аренду жилья больше трети зарплаты
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Жители российских городов-миллионников тратят на аренду однокомнатных квартир больше трети зарплаты. К такому выводу пришли аналитики ЦИАН, результатами исследования компания поделилась в своем Telegram-канале.

В среднем во всех мегаполисах квартиранты тратят на аренду однушки 37 процентов от зарплаты ежемесячно, подсчитали специалисты. Раньше, по оценкам ЦИАН, доступность жилья была ниже: в 2024 году на аренду уходило 40 процентов зарплаты.

Сложнее всего снимать жилье оказалось в Москве, Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде — там на однушки уходит более 40 процентов зарплаты. Проще всего приходится жителям Красноярская, Уфы и Воронежа — там на аренду уходит 31-34 процента дохода.

После оплаты аренды у квартирантов остается от 37 тысяч рублей (как, например, в Волгограде) до 76 тысяч рублей (в Москве). Эти суммы в 2,4-3,3 раза выше прожиточного минимума, подчеркнули аналитики.

Ранее жителям российских мегаполисов назвали зарплату, с которой получится взять однокомнатную квартиру в ипотеку. Так, с текущими ставками по жилищным кредитам жителям городов-миллионников нужно зарабатывать от 109,8 тысячи до 341,4 тысячи рублей в месяц, чтобы иметь возможность приобрести среднюю однушку.

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