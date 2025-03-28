В России назвали санкции Европы экспериментом

Депутат Журова сравнила санкционное давление Европы с экспериментом

Удивительно, что в обстановке, когда надо прорабатывать, как снимать санкции, в Европе, наоборот, создают новый пакет, заявила зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Своим мнением она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что Европейский союз (ЕС) начал работу над 17-м пакетом экономических санкций против России.

«Это уже, может, связано с тем, что у них экономический рост падает, а у нас все стабилизировалось, и, видимо, они не понимают, почему. Сейчас мы еще санкций введем, а вот что же еще такое Россия придумает, чтобы свою экономику сохранить? Как будто какой-то эксперимент ставят, понимая, что потом будут тоже этим инструментом пользоваться, чтобы спасать свои экономики», — поделилась депутат.

Ранее глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что саммит лидеров Евросоюза в Париже подтвердил неизменность санкционной политики в отношении России. Она также отметила, что Брюссель намерен наращивать поддержку Украины в ближайшей перспективе.

