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17:32, 28 марта 2025Забота о себе

Перечислены самые опасные для зубов продукты

Ортодонт Радько: Фрукты с высокой кислотностью могут вредить зубной эмали
Александра Лисица
Александра Лисица (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: A.D.S.Portrait / Shutterstock / Fotodom

Для здоровья зубов необходима не только регулярная чистка, но и правильное питание, предупредила врач-ортодонт Виктория Радько. Самую полезную и опасную для зубов еду она перечислила в беседе с «Известиями».

Одним из ключевых элементов для здоровья зубов является кальций, отметила врач. Он содержится в молочных продуктах, особенно в твердых сырах, а также в рыбе и орехах. «Для его усвоения необходим витамин K, который можно получить из шпината, сои и картофеля», — уточнила она.

Для здоровья слизистой оболочки рта нужны железо и витамин B12, которые содержатся в мясе, а для здоровья десен — витамин C, который есть в цитрусовых, клубнике и сладком перце, добавила эксперт. При этом опасны для зубов фрукты с высокой кислотностью — они могут негативно влиять на эмаль, поэтому после их употребления рекомендуется полоскать рот водой.

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Людей с брекетами Радько призвала избегать жестких, липких и чрезмерно сладких продуктов, а людям с элайнерами она посоветовала тщательно очищать зубы перед тем, как надевать капы.

Ранее Радько рассказала, как пить кофе, чтобы избежать потемнения зубной эмали. Она рекомендовала пить кофе через трубочку.

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