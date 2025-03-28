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09:24, 28 марта 2025Силовые структуры

Полиция начала расследование поджога офиса Народного фронта в российском городе

МВД возбудило дело после поджога офиса Народного фронта в Абакане
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Неизвестные подожгли офис Народного фронта в российском регионе

Кадр: Telegram-канал «Народный фронт Республика Хакасия»

Следователь возбудил уголовное дело после поджога неизвестными офиса Народного фронта в Абакане. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

Полиция ведет расследование по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества»). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Оперативники выясняют личности злоумышленников.

По данным МВД, ночью 28 марта диспетчер пожарной части сообщил в дежурную часть о возгорании в офисе организации, расположенной на улице Бограда. Двое молодых людей, одетых в черное, бросили что-то в окно здания, после чего произошел пожар. Половина помещения выгорела полностью, а на месте преступления криминалисты обнаружили остатки бутылок, в которых, вероятно, находилась зажигательная смесь.

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