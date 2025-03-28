Полиция начала расследование поджога офиса Народного фронта в российском городе

МВД возбудило дело после поджога офиса Народного фронта в Абакане

Следователь возбудил уголовное дело после поджога неизвестными офиса Народного фронта в Абакане. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении МВД.

Полиция ведет расследование по статье 167 УК РФ («Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества»). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Оперативники выясняют личности злоумышленников.

По данным МВД, ночью 28 марта диспетчер пожарной части сообщил в дежурную часть о возгорании в офисе организации, расположенной на улице Бограда. Двое молодых людей, одетых в черное, бросили что-то в окно здания, после чего произошел пожар. Половина помещения выгорела полностью, а на месте преступления криминалисты обнаружили остатки бутылок, в которых, вероятно, находилась зажигательная смесь.