Неизвестные подожгли офис Народного фронта в российском регионе

Двое неизвестных подожгли офис Народного фронта в Абакане

Двое неизвестных подожгли офис Народного фронта в Абакане. Об этом в своем Telegram-канале сообщает Народный фронт Хакасии.

По их данным, все произошло накануне ночью. Двое молодых людей, одетых в черное, бросили что-то в окно здания, после чего произошел пожар. Половина помещения выгорела полностью, а на месте преступления криминалисты обнаружили остатки бутылок, в которых, вероятно, находилась зажигательная смесь.

«Правоохранительные органы отрабатывают все версии, в том числе и поджог по заказу», — сообщили в Народном фронте республики.

Ранее в Подмосковье два подростка подожгли квартиру заведующей поликлиникой №7 Химкинской областной больницы Ирины Спириной.