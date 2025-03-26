Подростки подожгли квартиру российского депутата за мероприятия в честь Дня Победы

В Химках подростки принесли шину к двери заведующей поликлиники и подожгли ее

В Подмосковье два подростка подожгли квартиру заведующей поликлиникой № 7 Химкинской областной больницы Ирины Спириной. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, женщину, являющуюся по совместительству депутатом Химкинского совета, засыпали угрозами по СМС за участие в публичных мероприятиях в честь Дня Победы в 2024 году. Сообщения приходили из разных стран мира. Злоумышленники сообщали, что им известны данные ее семьи и адреса прописок.

Заведующая поликлиники на сообщения не реагировала, блокируя абонентов, пока ее квартиру не атаковали малолетние диверсанты. 16-летний подросток и его 15-летний друг принесли автомобильную шину к двери и подожги, пригрозив облить женщину кислотой. Хулиганов задержали.

Ранее сообщалось, что в Кемеровской области — Кузбассе перед судом предстанут два 16-летних подростка по делу о поджогах базовых станций мобильных операторов.