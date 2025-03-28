Полковника МВД России осудили на шесть лет за разглашение банковской тайны

Экс-глава ОМВД по Басманному району Москвы Андреев получил 6 лет и 7 месяцев

Измайловский суд Москвы приговорил к 6 годам и 7 месяцам лишения свободы бывшего начальника ОМВД по Басманному району столицы за превышение должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Экс-полицейский также признан виновным в незаконном получении и разглашении сведений, составляющих налоговую и банковскую тайну. Его лишили специального звания подполковника полиции.

По данным следствия, Андреев незаконно завладел информацией о банковских счетах и движении денег по расчетным счетам некоего гражданина, которые затем передал другому человеку.

Его задержали в августе 2023 года. Суд арестовал полицейского.

Сергей Андреев был назначен начальником Басманного ОМВД в январе 2021 года. Прежде он был начальником отдела МВД по столичному району Замоскворечье.