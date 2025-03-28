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17:43, 28 марта 2025Россия

После возвращения с Украины пяти взрослым и ребенку потребовалась экстренная медпомощь

Хинштейн: Шести россиянам потребовалась медпомощь после возвращения с Украины
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Александр Хинштейн»

Шести россиянам — пяти взрослым и 11-летнему мальчику — потребовалась экстренная медицинская помощь после возвращения в Курскую область с Украины. Об этом сообщил глава российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram.

По данным губернатора, их машинами скорой помощи увезли в больницы, других вернувшихся осматривают врачи и психологи. Он также сообщил, что среди возвращенных жителей много пожилых: самой старшей женщине — 92 года.

«Некоторые из них застали еще Великую Отечественную войну. Больно от того, что им вновь пришлось столкнуться с нацизмом, который пришел на Курскую землю», — написал Хинштейн.

Ранее стало известно о возвращении в Россию с Украины 25 жителей Курской области. Этот момент сняли на видео.

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