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17:19, 28 марта 2025Россия

Возвращение вывезенных ВСУ жителей Курской области сняли на видео

Омбудсмен Москалькова показала видео возвращения вывезенных ВСУ курян
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Возвращение вывезенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Сумскую жителей курян сняли на видео. Кадры показала в Telegram уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

На выложенных кадрах видно, как пожилые россияне, некоторые из которых на костылях, при поддержке волонтеров заходят в автобус, который вывезет их на территорию России.

«Мы узнали, что им (вывезенным в Сумскую область курянам — прим. «Ленты.ру») говорили: вас не всех забирают, потому что российская сторона не принимает. Категорически это опровергаем!» — сообщила омбудсмен. Она добавила, что Россия настаивает на вывозе всех жителей Курской области, а слова украинской стороны о необходимости отложить возвращение из-за подготовки документов — сомнительный аргумент.

О планах вывезти 25 курян с территории Сумской области стало известно 27 марта. Москалькова отмечала, что еще 72 жителя Курской области остаются на Украине.

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