Возвращение вывезенных ВСУ жителей Курской области сняли на видео

Омбудсмен Москалькова показала видео возвращения вывезенных ВСУ курян

Возвращение вывезенных Вооруженными силами Украины (ВСУ) в Сумскую жителей курян сняли на видео. Кадры показала в Telegram уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

На выложенных кадрах видно, как пожилые россияне, некоторые из которых на костылях, при поддержке волонтеров заходят в автобус, который вывезет их на территорию России.

«Мы узнали, что им (вывезенным в Сумскую область курянам — прим. «Ленты.ру») говорили: вас не всех забирают, потому что российская сторона не принимает. Категорически это опровергаем!» — сообщила омбудсмен. Она добавила, что Россия настаивает на вывозе всех жителей Курской области, а слова украинской стороны о необходимости отложить возвращение из-за подготовки документов — сомнительный аргумент.

О планах вывезти 25 курян с территории Сумской области стало известно 27 марта. Москалькова отмечала, что еще 72 жителя Курской области остаются на Украине.