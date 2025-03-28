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06:05, 28 марта 2025Мир

Премьер Канады объявил о конце эпохи прежних отношений с США

Премьер-министр Канады Карни: Эпоха прежних отношений с США закончилась
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Blair Gable / Reuters

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил о конце эпохи прежних отношений с США. Его слова приводит РИА Новости.

Карни сообщил, что Оттава намерена кардинально изменить экономическую политику в связи с протекционизмом американской стороны. «Мы больше не можем полагаться на торговые отношения с США так, как раньше», — подчеркнул он.

Как уточнил премьер, Канада решила сократить экономическую зависимость от американского рынка и сосредоточиться на торговле с другими регионами мира. Он отметил, что правительство уже занимается выстраиванием независимых цепочек поставок внутри страны.

«Мы создадим полностью канадскую сеть поставок для автопрома — от компонентов до стали, алюминия и критически важных минералов», — рассказал Карни.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил ужесточить импортные тарифы против Евросоюза и Канады, если те попытаются объединиться с целью навредить Вашингтону.

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