Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:34, 28 марта 2025Мир

Премьер-министр Италии заявила о доверии к Путину

FT: Мелони верит, что Путин будет соблюдать договоренности по Украине
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Президент России Владимир Путин будет соблюдать договоренности по Украине, если его американский коллега Дональд Трамп убедит заключить такое соглашение. О доверии к российскому лидеру заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в интервью The Financial Times (FT).

«Трамп часто говорит, что если он подпишет сделку с Россией, то Россия будет соблюдать ее. Я в это верю. Пока Трамп будет у власти, Путин ее будет соблюдать», — заявила Мелони.

26 марта Трамп заявил, что США добиваются успехов в переговорах с Россией и Украиной по вопросу мирного урегулирования конфликта.

Позднее американский лидер добавил, что прогресс в переговорах есть, однако между сторонами все еще «присутствует недоброжелательность».

    Обсудить
    Последние новости

    «Ставят на счетчик». США направили Украине новый проект сделки по полезным ископаемым. Что Трамп предложил Киеву?

    Премьер-министр Италии заявила о доверии к Путину

    Вэнс покинул Гренландию

    В Австралии самолет разбился на авиашоу

    МЧС России направило два самолета в Мьянму

    Российские военные подвели итоги поытки ВСУ прорваться в Белгородскую область

    В США заявили о тесте Путина для Трампа

    Экс-министр назвал сферу для начала смягчения антироссийских санкций

    Макгрегор опубликовал пост под бит «Каспийского Груза»

    64-летняя «королева латиноамериканских танцев» похвасталась фигурой в купальнике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше