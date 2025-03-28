Премьер-министр Италии заявила о доверии к Путину

FT: Мелони верит, что Путин будет соблюдать договоренности по Украине

Президент России Владимир Путин будет соблюдать договоренности по Украине, если его американский коллега Дональд Трамп убедит заключить такое соглашение. О доверии к российскому лидеру заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони в интервью The Financial Times (FT).

«Трамп часто говорит, что если он подпишет сделку с Россией, то Россия будет соблюдать ее. Я в это верю. Пока Трамп будет у власти, Путин ее будет соблюдать», — заявила Мелони.

26 марта Трамп заявил, что США добиваются успехов в переговорах с Россией и Украиной по вопросу мирного урегулирования конфликта.

Позднее американский лидер добавил, что прогресс в переговорах есть, однако между сторонами все еще «присутствует недоброжелательность».