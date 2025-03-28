Президент Венесуэлы обозвал госсекретаря США

Президент Венесуэлы Мадуро назвал Рубио идиотом на фоне его угроз из-за Гайаны

Президент Венесуэлы Николас Мадуро отреагировал на угрозы госсекретаря США Марко Рубио в связи с территориальным конфликтом с Гайаной, передает VTV.

Мадуро подчеркнул, что Венесуэла стремится к демократии. Он также назвал Рубио идиотом, подчеркнув, что Каракас не будет обращать внимание на его угрозы. «Венесуэле не угрожают, потому что это родина освободителей, родина [Симона] Боливара», — сказал он.

Так он прокомментировал предупреждение американского госсекретаря о том, что теоретические силовые действия Венесуэлы против Гайаны «стали бы очень большой ошибкой».

В мае 2024 года Мадуро обвинил США в подготовке Гайаны для нападения на Венесуэлу. По его словам, таким же образом против России готовили Украину.