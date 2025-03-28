Психолог вместе с клиентом организовал нарколабораторию в российском регионе

Психолог из Москвы организовал нарколабораторию вместе со своим клиентом

Психолог из Москвы организовал нарколабораторию в Нижегородской области вместе со своим клиентом. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным канала, 45-летняя женщина и 36-летний мужчина сняли квартиру в Лукьянове и представились новым соседям парой. Чтобы не вызвать подозрений, запрещенные вещества было решено варить в другом месте — для этого злоумышленники приобрели дом в Итманово.

Именно там силовики нашли 14 тысяч литров неизвестной жидкости, установку для большого объема и пять пакетов с наркотиками. Теперь им обоим грозит пожизненный срок.

Ранее сотрудники правоохранительных органов ликвидировали две нарколаборатории в Московской области и изъяли из их помещений товар почти на миллиард рублей.