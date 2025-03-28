В Подмосковье ликвидировали две нарколаборатории и изъяли оттуда товар на миллиард рублей

МВД: В Раменском из 2 нарколабораторий изъяли 200 кг мефедрона на 800 млн рублей

Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали две нарколаборатории в Московской области и изъяли из их помещений товар почти на миллиард рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Задержаны двое местных жителей и уроженец Оренбургской области. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о покушении на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств. Фигуранты заключены под стражу.

По данным Волк, нарколаборатории были оборудованы на арендованном участке в Раменском муниципальном округе. 200 килограммов мефедрона, изъятые из их помещений, должны были отправиться в различные регионы страны.

Их цена на черном рынке составляет 800 миллионов рублей.

Ранее в Новосибирске ФСБ задержала россиянина, подозреваемого в создании домашней нарколаборатории.